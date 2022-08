2022/23 season music industry football supporters A-Z (part 2)

The new Premier League season kicks off tonight as Arsenal head to last season's EFL Championship winners Fulham.

To celebrate, we present the second part of the 2022/23 edition of Music Week's traditional music industry football supporters A-Z in association with Shoot Music (click here to read part one, which focuses on followers of teams outside England's top flight).

ARSENAL

Alan Edwards - Outside Organisation

Alex Boateng - 0207 Def Jam

Alex Kassner - Kassner Associated Publishers

Alex Katter - Gravity

Alex Sparks - Island Records

Amina Bryant - CAA

Austin Daboh - Atlantic Records

Barney Crockford - Crockford Management

Bernard - GRM Daily

Carlo Scarampi - Communion

Cerys Kenneally - The Line Of Best Fit

Chris Lowe - One Inch Badge

Chris Nenadich - Ignition

Christine Geissmar - PPL

Connor Laws - Big Scary Monsters

Dan Griffiths - The Orchard

Daniel Ek - Spotify

Danielle Buckley - London Stadium

Danny Corr - Roadrunner Records

Danny Watson - CDP

Dave Maul - Heavy Pop

Dayalan Kulendran - Apple Music

Ed Atkins, Shoot Music

Eddie Collison - Kobalt Music

Ed Pearson - Academy Events

Ehsen Nadeem - Listen Up

Emily Carter - Kerrang!

Ethan Beer - Kartel Music Group

Felicity Martin - Dummy

Geoff Travis - Rough Trade

Graham Jackson - BIMM London

Guy Henderson - Sony/ATV

Guy Moot - Warner Chappell

Haris Abbey - Universal Music

Harry Irving - Eagle Rock Entertainment

Helen Marquis - Google Play

Henry Walker - Motive Unknown

Henry Yanney - Universal Music Group

Hugo Laing - Motive Unknown

Ian Dowling - At Swim Music

Ian Huffam - X-ray Touring

Jack Adams - Abbey Road Studios

Jake Callaghan - Ninja Tune

James Barnes - Never Fade Records

Jamie Ford - Honeymooner

Jamie Giberti - Rage PR

Jason Carter - GetOnMusicMedia

Jon Cauwood - Sony Music

Jonathan Morrish - Consultant

Jules O’Riordan - Sheridans

Justin McMullen - CueSongs

Kanya King - MOBO Awards

Keith Taylor - First Access Entertainment

Kwame Kwaten - Ferocious Talent

Laurence Malpass - Peex

Levi Jackson - Vision Nine Group

Lily Crockford - Crockford Management

Liv Whitton - They Do

Lucian Grainge - Universal Music Group

Mark Hoskin - Renegade Promo

Matt Benton - HoldTight! PR

Matt Ingham - Cherry Red

Matthew Keith Hutt - A.Gent Publicity

Merck Mercuriadis - Hipgnosis Songs

Michael Baskerville - Songkick

Mike Chadwick - Essential Music & Marketing

Mike Delinquent - Zeus Sound

Neil Brown - Sister Ray

Neil Warnock - UTA

Nick Shymansky - Island Records

Paul Craig – Nostromo Management/MMF

Paul Crockford - Crockford Management

Paul Richards - Scared To Dance

Phil Napierala - Kobalt Music

Preeti Rajan - AEG Presents

Raju Watts - Decca Records

Rebecca Laurie - AEG Presents

Reggie Styles - Urban SoulFood

Rich Castillo - Polydor

Rich Clarke - War Child

Rob Khan - Parlophone

Robyn Edwards - Domino

Roxy Harris - Dawn Of Day Music

Sage Olito - Spotify

Sammy Bell - Big Life Management

Satvir Bhamra - Warner Music

Shaun Gordon - Freelance

Simon Wheeler - Beggars Group

Siobhan Kenny - Radiocentre

Sophie Brocklehurst - DawBell

Stephanie Moses - The O2

Stephen Budd - Stephen Budd Music

Tim Parry - Big Life Management

Tobi Oke - Complex UK

Tom Connaughton - Spotify

Tom Hoare - Polydor

Tom Travis - Rough Trade

Vash - Play Hard

Whitney Asomani - Twenty:Two

Zach Fischel - Park The Van

ASTON VILLA

Anwyn Williams - DHP Family

Ben Adsett - Thirsty And Miserable

Ben Sharman - Resorts World Arena/Utilita Arena Birmingham

Dan Payne - Kantar

David Winterburn - DWPRR

Guy Dunstan - NEC Group

Ian Richards - Academy Events

James Cherry - Sentric Music

James Heighway - Brotherhood

Jeremy Thomas - Wasserman Music

Jon Luton, Tour Manager

Leo Piggot - Sister Ray

Lorraine Dourado - Warner Music

Matt Payton - Radiocentre

Mikey Adams - A Loss For Words

Richard Franks - Counteract

Stefan Jackson - Warner Music

Tom Jones - Warner Music

BRENTFORD

Cleo Thompson - UTA

David Bargery - PRS For Music

Sam Shemtob - Name PR

BRIGHTON & HOVE ALBION

Ali Grice - LD Communications

Ben Pitts - Seven 7 Management

Bradley Stratton - Shoot Music

Conrad Rogan - DHP Family

Eliot Mitchell - Zeitgeist

Horace Trubridge - Musicians' Union

Jamie Muir - Zeitgeist

Jonathan Tester - Bucks Music Group

Kiran Patel - A&G Sync

Lisa Norman - Lout Events

Nathan Hetherington - Zeitgeist

BOURNEMOUTH

Bonita McKinney - Ingrooves

Darrin Woodford - Submarine Cat

James Wadsworth - Underscorepart3

Keith Ames - The Musician

Ryan Balch - Leighton-Pope Organisation

BURNLEY

Alex Neely - Domino

Lee Burgess - 30 Century Management

Leyton Bracegirdle - MTV

CHELSEA

Aaron Ross - Electronic Nature

Abbie McCarthy - BBC Music Introducing

Andy Saunders - Velocity PR

Alex Pearson - IndieCentralMusic

Alex Rogers - BBC Radio 1

Barbara Charone - MBC PR

Ben Bushell - Ferocious Talent

Brian Hayes - Warner Music

Chelsea Howlett - Raymond Gubbay

Colin Lester - Jem Artists

Craig Thomas - Freelance

Curran De Braganca - Forge MGMT

Daniel Miller - Mute

Eddie Levy - Chelsea Music Publishing

Felix Bechtolsheimer - Submarine Cat

Frankie Hall - CueSongs

Frankie Manalo - Cherry

Frenchy Gloder - Flicknife Records

Harry Griffiths - Capitol Music Group

Iain Snodgrass - CIA Marketing & Management

Iain Watt - Machine Management

Ian Titchener - Music Creatives

James Cattermole - Absolute Label Services

James Talbut - Island Records

Jem Dodson - Sister Ray

Jim Chancellor - Fiction Records

Joe Etchells - EMI

John Myres - BarServe Co

John Saunderson - Notting Hill Music Group

Jordan Jay - Karma Artists

Justin Dowling - Blue Mountain Music

Korda Marshall - Infectious Music/BMG

Mags Revell - AEG Presents

Mark Adams - Blinding Talent

Mark Anstey - Infinite Future

Mike Rittberg - Big Machine Label Group

Nicole Baturin - Force Media Management

Oscar Tuttiett - AEG Presents

Owen Downing - Modern People Radio

Rich Parkinson, SubSoul

Rob Hallett - Robomagic

Robbie Semmence - Absolute Label Services

Roberto Neri - Utopia Music

Sharon Hanley - BBC

Silvia Montello - Kobalt Music

Simon Neal - Chuff Media

Simon Wills - Absolute Label Services

Stuart Bennett - Deacon Communicatons

Terry Farley - Junior Boy's Own

Tim Smith - Conceived Music Management

Toby Leighton-Pope - TEG Europe

Tommy Napper - Ditto Music

Wilf Mann - Nova

Will Fuller - DawBell

CRYSTAL PALACE

Dave Loader - Notting Hill Music Group

Del Garland - Susy Radio

Dujon Fairweather - Listen Up

Henry Semmence - Absolute Label Services

James Creedy - Peloton Agency

James Taylor - Wembley Stadium

Jamie Muir - Zeitgeist

Joe Walker - Beats 1

Muki Kulhan - Muki Internatonal

Phil Barton - Sister Ray

Phyllis Belezos - ITB

Rebecca Kane Burton - Sodexo Live!

Sam Flower - ISM Music

Stuart Bell - DawBell

Tim Kelley - TK Consulting

EVERTON

Ben Winbolt-Lewis - The Leaf Label

Chris Watson - Park The Van

Darren Henderson - Hysteria Live

Dave Chase - Music Brands

Ewan Grant - RocknRollMusic

Hannah Daisy Braid - Red Light Management

Hollie Cunningham, Rough Trade

Ian Dunphy - Halfway 2 Nowhere

Mark James - Easy Life Records

Matt Parnell - Swan Turton

Matthew Stuart - ATC

Michael Pickard - EMI

Michael Roe - Faction Records

Patrick Cloherty - Sentric Music

Phil Jones - Park The Van

Phil Kielty - Adlib Audio

Rich Walker - 4AD

Tom Bibby - Yuck Magazine

FULHAM

Jaik Bramley-Fenton - GRM Daily

James Hingle - Kerrang!

Josh Ledger - Free Trade Agency

Laura Davidson - AEG Presents

Lauren Hales, Halestorm PR

Nick Cave - Wasserman Music

Simon Rugg - BMG

Steve Crosby - Sounds Like A Hit

LEEDS UNITED

Adam Graver - Halfway 2 Nowhere

Andrew Bredesen - O2 Academy Leeds

Angie Somerside - Domino

Anthony Lee - BMG

Antony Greaves - BIMM Birmingham

Carrie Hustler - Miller Music Management

Chris Cole - Futuresound Events

Chris Duncan - The Orchard

Chris Martin - Absolute Radio

Chris Tams - BPI

Dan Chalmers - YouTube Music

Danny Wright - Freelance

Dave Shack - Phantom Music Management

David Steele - Manager

Eddie Parkinson - Vinyl Eddie

Ian De-Whytell - Crash Records

Jeremy Lascelles - Blue Raincoat

Kim Bayley - ERA

Lucy Tallant - XVII Music Group

Michael Warrington - Kantar

Nathan Clark - Brudenell Social Club

Olly Ward - UTA

Omar Maskatiya - Official Charts Company

Paul Hitchman, Kobalt Music

Peter Thompson - Play It Again Sam

Ryan Walter - Interlude Artists

Simon Hargreaves - A.Gent Publicity

LEICESTER CITY

Dan Lee - Deviate Digital

Deborah Smith - Anara Publishing

Jake Tasker - Covert Talent

Martin Tibbetts - Strange World Management

Olivia Flint - Completely Independent Distribution

Rachel Young - Frtyfve Records

Richard Ashton - Caroline International

Sam Kitchen - Management 16

Will Downs - Sony/ATV

LIVERPOOL

Adam Cardew - Sony Music

Alex Cull - Brace Yourself PR

Ashley Matthews - MBC PR

Ben Lodwick - Northern Music Company

Ben McAvoy - WMP

Ben Stanley - Demon Music Group

Bhavik Dhokia - Kobalt Music

Brian Bradley - Brassneck Music Management

Bryan Johnson - Spotify

Carl Wormald - SJM Concerts

Cath Hurley - Mostdeffo

Chris Meehan - Sentric Music

Chris Wareing - SJM Concerts

Craig Penney - PIAS

Daniel Lloyd Jones - Island Records

Dave Pichilingi - Modern Sky

David Laub - Virgin Music

Debra Geddes - Great Northern PR

Fiona Raisbeck - Murray Chalmers PR

Gareth Evans - Polydor

Geoff Meall - Wasserman Music

Hannah Mee - SJM Concerts

Harry Moore - Pact Digital

Helen Wiltshire - Warner/Chappell

James Crosley - 9PR

James Hanley - ILMC

Jeff Beaulieu - Hopeful Tragedy Records

Jen Roberts - Golden Slippers

Joe Philip - Covered

Jon Webster - Executive

Junior Foster - Deezer

Keith Sweeney - Caroline International

Ken Li - Nettwerk Music Group

Laura Klonowski - Freelance

Lauren Cornelius - Shoot Music

Lewis Lloyd-Kinnings - Super Cat PR

Mark Bennett - MBA Live

Martin Hewett-Naxos, Music Supervisor

Matt Dixon - Band2Market

Matt Spracklen - Country Hits Radio

Matty Pywell - Freelance

Mike Bawden, Wilddog Mgmt

Mike Dewdney - ITB

Mike Hemsley - Kartel Music Group

Naz Hussain - BRIT Awards

Neil Hughes - Tileyard Music

Nick Ember - Various Artists

Nigel Sachdev - Stereoboard

Osho - Boiler Room

Paul Franklin - CAA

Paul Ingleby - VMS Live

Paul Nelson - AEG Presents

Paul Williams - Freelance

Phil Kindrade - Alchemy Mastering

Rich Orchard - CD Baby

Ross Hagan - Kobalt Music

Sam Airey - Hanglands

Sam Coare - Kerrang!

Sam Hinde - Freeman PR

Sam Tucker - CloseUp

Sarah Mitchell - PPL

Sarah Warbuton - AEG Presents

Sean Patrick Rhorer - Distance Management

Simon Jones - AEG Presents

Steve Redmond - BMG

Steve Zapp - ITB

Stevie Red McMinn - Akira Records

Tim Salvesen - All Things Live Norway

Tom Poole - Kartel Music Group

Tom Preece - Yuck Magazine

Will Tompsett – 4AD

MANCHESTER CITY

Aidan Robinson - Kobalt Music

Anna Meacham - Huxley

Bobby Langley - Global

Chris Shiels - Universal Music Group

Clara Suess - Suess Media

Geoff Ellis - DF Concerts

Lempo - Applique Music

Lewis Jamieson - Loudhailer Press

Matthew Maxey - Enganche

Phil Knox-Roberts - Dharma Records

Rach Jacob - Vinyl Tap Records

Rob Ballantine - SJM Concerts

Tom Pennington - AEG Presents

MANCHESTER UNITED

Adam Bulleid - Universal Music Globe

Adam Reid - Deezer

Ali Tant - Polydor

Andy Kenyon - Universal Music Publishing

Andy Saiker - BMG Production Music

Annika Walsh - Spotify

Caroline Lee - HMV

Chris Sheehan - Karousel Music

Conrad Murray - SJM Concerts

Dan Jones - PRS For Music

Dan Smith - Entertainment One

Dave Castle - Kobalt Music

Dave Salmon - SJM Concerts

David Hanley - Invictus PR

David Rodriguez - Peex

George Garner - Music Week

Harri Davies - Concord Music

Harry Magee - Modest! Management

Ian Grenfell - Quietus Management

Jack David - Universal Music Group International/PMAM Recordings

James Grant - Involved Management

James McKeown - One Inch Badge

James Oldham - Rough Trade

Jamie Skinner - Freelance

Jamie Thompson - Yuck Magazine

Jordan Garner - SJM Concerts

Josh Shreeve - BBC Radio 1/1Xtra

Keith Harris - Consultant

Kyle Fisher - PRS For Music

Louis Brown - Thisisnq

Luke Temple - SJM Concerts

Maria Murtagh-Hopkins - Boiler Room

Matt Hughes - Good As Gold Group

Matt Morgan - Nettwerk Music Group

Melvin Benn - Festival Republic

Michael Adex - Thisisnq

Michael Clayton - SJM Concerts

Mikey Lloyd - Plugged In PR

Nick Cooke - The Music Royalty Co

Nick Gatfield - Twin Music

Oran Barton - Renegade Promo

Paul Adams - New Community Management

Rene - GRM Daily

Richard Griffiths - Modest! Management

Richard Lartey - Absolute Label Services

Rick Burin - Royal Albert Hall

Rob Webb - FUGA

Sameer Sadhu - Nettwerk

Sarah Slater - Ticketmaster UK

Sam Williams - Domino

Sean Hill - UTA

Shaun Bartlett - Thisisnq

Simon Fuller - XIX

Steve McMinn - Akira Records/X Novo Records

Tim Arber - PRS For Music

Tomas Fraser - Atlantic

Tom Critten - Sony Music

Tom Nield - Landmrk

Tom Sokolyk - DHP Family

Tom Stafford - TicketWeb

Tony Perrin - Big Life Management

NEWCASTLE UNITED

Andrew Falconer - Piper Music

Andy Betts - Caroline International

Charlie Dancer - Freelance

Chris Proctor - Town Hall & Symphony Hall Birmingham

Chris Wilson - Disorder

Conor Ferris - Narrative Management

Joe Schiavon - Live Nation

Jonathan Almond - Triple G Music

Jonny Lindsay - JMB Music Group

Josh Hannen - Hype Lab

Kevin Lawson - Edit Radio

Matty Aston - Super Cat PR

Matt Rowsell - All That Matters Management

Ruth Kilpatrick - Record Of The Day/42MusicManagement

Ryan Penty - Wasserman Music

Steve Tilley - Kilimanjaro Live

Stewart Platt - Amazing Tunes

Will Welham - Kobalt Music

NORWICH CITY

Ben Hogwood - Naxos

Callum Connell - No Sheet Music

Ed Chalu - Warner Records

Ed Poston - Concord Music

Gary Bales - BBC Radio 6 Music

Henry Thomas - SoundAct

Joe Osborne - Essential Music & Marketing

John Langford - AEG Europe

Kate Etteridge - DawBell

Maria Passingham - Alcopop! Records

Sunny Winter - Kobalt

Tim Bailey Kidd - Crosstown Concerts

Tom Goodwyn - HMV

NOTTINGHAM FOREST

Andy Copping - Live Nation

Charlie Arme - Tileyard Music

Chris York - SJM Concerts

David Bianchi - Various Artists

Dom Gourlay - Under The Radar

Dominic Wallace - Deezer

George Butler - Radiocentre

Mark Searby - Radiomonitor

Maxim Lutkin - Atlantic Records UK

Nik Sharpe - Academy Events

Rich Colllings - See Tickets

Sean Reid - Already Heard

Will Grant - Domino

Will Nichols - Mercury Studios/UMG

SOUTHAMPTON

Cal Cashin - Freelance

Christian Northwood - One Beat PR

David Sullivan - Wilful Publicity

Dom Murphy - Brotherhood

George Cochran - Murray Chalmers PR

James Tailby - Naim Records

Kit Holt - Sister Ray

Lisa Goodall - Rough Trade Records

Mike Keegan - Allotment Productions

Mitch Stevens - Revenant Earth

Niall Prescott - Warner/Chappell

Oliver Gamston - De Wolfe Music

Raoul Chatterjee - SoundCloud

Samuel Price - OFTWO

Will Stephenson - CueSongs

TOTTENHAM HOTSPUR

Aaron Brown - Crowdsurf & Turf

Alastair Smith - Island Records

Alex Bell - Cow

Alex Black - EMI Production Music

Andy Healing - Sainsbury's

Ant Giannaccini - MBC PR

Anthony Yearwood - Sony Music

Arianna Power - Peex

Ashley Howard - PRS For Music

Ben Bowman - Universal Music

Ben Homewood - Music Week

Ben Wynter - PRS Foundation

Carly-Ann Morris - Digital Consultant

Charlie Parrish - Apple Music

Colin Schaverien - Prolifica Management

Dan Ealam - FKP Scorpio

Danny Keene - Keene Media

Darren Murphy - Eventim Apollo

David Ball - CAA

David Joseph - Universal Music UK

Edward Kenny - Punch Up Records

Hassan Choudhury - Universal Music UK

Hayley Millross - DawBell

Jake Storer - Rockology Hour

James Smith - Columbia

Jess Munro - CueSongs

Jim King - AEG Presents

Joe Hamilton - PIAS

John Bell - Ticketmaster UK

John Reid - Live Nation

Joly Checketts - Warmth

Jonathan Smith - Jonathan Management

Julie Clemessy - DawBell

Kat Bawden - Dedikated PR

Kat Ober - Be-Hookd Digital

Kris Chen - Summer Lawn Works

Laura Arowolo, Universal Music

Laurence Boakes - Nettwerk

Lee Haynes - Rolling Press

Leopold Whitely - Notting Hill Music Group

Linzi Symons - BBC Radio 1

Luke Hinton - Jukebox Live

Mark Dowling - Absolute Label Services

Martin Ochs - Hamlins LLP

Martin Smarter - Grooves Music

Matt Cheetham - Motive Unknown

Michael Michel - BBC Radio 1

Mike Greek - CAA

Mog Yosh - Rough Trade

Nick Matthews - Wasserman Music

Nick Raphael - Capitol UK

Nick Reilly - Rolling Stone UK

Ollie McCormack - Top Button Digital

Pete Kelly - BT Sport

Pete Yelland-Brown - WMP

Phil Witts - Island Records

Raye Cosbert - Metropolis Music

Rees Hitchcock - FRUKT

Rhys Thomas - Freelance

Rob Bray - Warner Music

Ryan Farley, Cooking Vinyl Publishing

Sara Cerutti - DawBell

Sarah Isaacs - Kobalt

Simon Fogal - I Like Press

Stuart Camp - Grumpy Old Management

Tom Stanford - Theodore/Wake The Town

Tom Thorogood - Apple Music

Will Hope - Spotify

Zac Peters - DMF Music

ZDot - 101 Music

WATFORD



Gareth Perry - Side Two

Jay Taylor - Prescription PR

Jonathan Woods - Official Charts Company

Kamal Kamruddin, WMP

Lohan Presencer - Ministry Of Sound

Saquib B - GRM Daily

Sim Rollison - Columbia

WEST HAM UNITED

Adam Webb - FanFair Alliance

Barry Dickins - ITB

Ben Ayres - Rough Trade

Callum Ross - Island Records

Colin Auchterlonie - Demon Music Group

Danny Roberts - Made Records

Dave Rowlinson - London In Stereo

Dominic Jones - Ingrooves

Ellie Desborough - They Do

Emily Huxley - Domino

Gennaro Castaldo - BPI

Henry Whittingdale - Columbia

Jamie Osman - Real Life Management

Jess Nash - Budde Music

Jon Lawrence - Chalk Press Agency

Jonathan Dickins - September Management

Lee Wakefield - Name PR

Lindsay Wesker - Mi-Soul

Matt Benn - Soundplate

Megan Page - Record Store Day

Mike Bryant - Mascot Label Group

Peter Leathem - PPL

Richard Davies - Twickets

Richard England - Cadiz Music

Simon Platz - Bucks Music Group

Thomas Smith - NME

Tom Hollings - Billen Ted

Tommy B - Major Musik Ent

Wez Saunders - Defected

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Arun Chamba - Shazam

James Boots - Kantar

Matt Bristow - Cherry Red

Nigel House - Rough Trade Retail

Simon Dyson - Music & Copyright

Steve Homer - AEG Presents



