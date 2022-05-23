Harry's House becomes fastest selling album of 2022 so far

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in, and the arrival of Harry Styles' third album is shaking things up in both charts.
Harry's House opens with 61,430 sales, with 42,063 from physical, 16,408 from streams and 2,959 from downloads. With Sunday's streaming data still to be counted, Styles has already beaten the first week totals of his previous two albums: 2017's self-titled debut sold 57,000 copies and Fine Line moved 49,000. Both records are in the charts this week, with Fine Line at No.13 on 1,464 sales and Harry Styles at No.28 on 877.
Styles' tally is over 16 times that of its nearest competitor, Xpropaganda's The Heart Is Strange (3,763 sales). In third is the 40th anniversary edition of The Clash's 1982 album Combat Rock (3,315 sales), while Kendrick Lamar's Mr Morale & The Big Steppers falls 2-4 with 3,283 sales. Completing the Top 5 is Everything Everything's Raw Data Feel (2,797 sales). Also new to the Top 10 this week are Music Week cover star M Huncho's Chasing Euphoria (2,627 sales, No.6), Rick Astley's Whenever You Need Somebody (2,263 sales, No.9) and Jack Savoretti's Europiana (1,974 sales, No.10).
Harry's House is making waves in the singles chart too, with the first three spots filled by tracks from the album. Lead single and current No.1 As It Was (27,792 sales) leads the way, followed by Late Night Talking (18,921 sales) and Music For A Sushi Restaurant (16,863 sales). Cat Burns' Go falls one spot to No.4 (13,285 sales) as does Lizzo's About Damn Time to No.5 (12,881 sales).
You can view the full Top 40s below.
SINGLES:
|LW POSN
|POSN
|TITLE
|ARTIST
|LABEL
|WKS
|1
|1
|AS IT WAS
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|8
|NEW
|2
|LATE NIGHT TALKING
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|1
|NEW
|3
|MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|1
|3
|4
|GO
|CAT BURNS
|RCA/SINCE 93
|19
|4
|5
|ABOUT DAMN TIME
|LIZZO
|ATLANTIC
|6
|2
|6
|SPACE MAN
|SAM RYDER
|PARLOPHONE
|3
|5
|7
|FIRST CLASS
|JACK HARLOW
|ATLANTIC
|7
|11
|8
|BAM BAM
|CAMILA CABELLO FT ED SHEERAN
|ASYLUM/COLUMBIA
|12
|8
|9
|PERU
|FIREBOY DML & ED SHEERAN
|ISLAND/YBNL NATION/EMPIRE
|24
|16
|10
|IFTK
|TION WAYNE & LA ROUX
|ATLANTIC
|2
|13
|11
|WHERE DID YOU GO
|JAX JONES FT MNEK
|POLYDOR
|16
|15
|12
|2STEP
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|5
|17
|13
|CRAZY WHAT LOVE CAN DO
|DAVID GUETTA/HILL/HENDERSON
|PARLOPHONE
|7
|12
|14
|WAIT FOR U
|FUTURE FT DRAKE & TEMS
|EPIC/REPUBLIC RECORDS
|4
|22
|15
|GREEN GREEN GRASS
|GEORGE EZRA
|COLUMBIA
|5
|7
|16
|DIE HARD
|KENDRICK LAMAR/BLXST/AMANDA
|INTERSCOPE
|2
|6
|17
|N95
|KENDRICK LAMAR
|INTERSCOPE
|2
|19
|18
|SHE'S ALL I WANNA BE
|TATE MCRAE
|MINISTRY OF SOUND
|16
|20
|19
|HOUSE ON FIRE
|MIMI WEBB
|EPIC
|14
|23
|20
|BIG ENERGY
|LATTO/MARIAH CAREY/DJ KHALED
|STREAMCUT
|8
|NEW
|21
|CHARMER
|N-DUBZ
|XPLODED MUSIC
|1
|41
|22
|21 REASONS
|NATHAN DAWE FT ELLA HENDERSON
|ATLANTIC
|4
|21
|23
|FLOWERS
|LAUREN SPENCER-SMITH
|ISLAND
|6
|NEW
|24
|1989
|AITCH
|CAPITOL
|1
|27
|25
|WHERE ARE YOU NOW
|LOST FREQUENCIES/CALUM SCOTT
|CAPITOL/INSANITY
|33
|40
|26
|REMIND ME
|TOM GRENNAN
|INSANITY
|10
|28
|27
|WHAT WOULD YOU DO
|JOEL CORRY/DAVID GUETTA/TILLER
|ASYLUM/RELENTLESS
|10
|26
|28
|JE M'APPELLE
|BENZZ
|ISLAND
|5
|10
|29
|BABY
|AITCH/ASHANTI
|CAPITOL
|11
|29
|30
|BAD HABITS
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|44
|25
|31
|COOPED UP
|POST MALONE FT RODDY RICCH
|ATLANTIC/REPUBLIC RECORDS
|2
|9
|32
|STARLIGHT
|DAVE
|DAVE NEIGHBOURHOOD
|12
|24
|33
|IN THE STARS
|BENSON BOONE
|WARNER RECORDS
|4
|31
|34
|MAKE ME FEEL GOOD
|BELTERS ONLY FT JAZZY
|POLYDOR
|21
|42
|35
|BALLING
|VIBE CHEMISTRY
|DNB ALLSTARS
|9
|39
|36
|SHIVERS
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|37
|33
|37
|ONE OF A KIND MUSIC PTS REGGAE & CALYPSO
|RUSS MILLIONS/BUNI/YV
|ONE OF A KIND MUSIC
|15
|36
|38
|HEAT WAVES
|GLASS ANIMALS
|POLYDOR
|80
|44
|39
|DON'T FORGET MY LOVE
|DIPLO & MIGUEL
|PARLOPHONE
|12
|34
|40
|10 THINGS I HATE ABOUT YOU
|LEAH KATE
|TENTHOUSAND PROJECTS
|7
ALBUMS:
|LW POSN
|POSN
|TITLE
|ARTIST
|LABEL
|WKS
|NEW
|1
|HARRY'S HOUSE
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|1
|NEW
|2
|THE HEART IS STRANGE
|XPROPAGANDA
|ZTT
|1
|NEW
|3
|COMBAT ROCK
|CLASH
|SONY MUSIC CG
|5
|2
|4
|MR. MORALE & THE BIG STEPPERS
|KENDRICK LAMAR
|POLYDOR
|2
|NEW
|5
|RAW DATA FEEL
|EVERYTHING EVERYTHING
|EVERYTHING EVERYTHING
|1
|NEW
|6
|CHASING EUPHORIA
|M HUNCHO
|ISLAND
|1
|3
|7
|=
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|30
|1
|8
|DANCE FEVER
|FLORENCE & THE MACHINE
|POLYDOR
|2
|NEW
|9
|WHENEVER YOU NEED SOMEBODY
|RICK ASTLEY
|BMG
|1
|NEW
|10
|EUROPIANA
|JACK SAVORETTI
|EMI
|14
|38
|11
|GREATEST HITS
|N-DUBZ
|AATW/ISLAND
|11
|4
|12
|BETWEEN US
|LITTLE MIX
|RCA
|28
|12
|13
|FINE LINE
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|129
|NEW
|14
|ONCE TWICE MELODY
|BEACH HOUSE
|BELLA UNION
|1
|NEW
|15
|WATERSLIDE DIVING BOARD LADDER TO THE
|PORRIDGE RADIO
|SECRETLY CANADIAN
|1
|7
|16
|SOUR
|OLIVIA RODRIGO
|GEFFEN
|53
|8
|17
|50 YEARS - DON'T STOP
|FLEETWOOD MAC
|RHINO
|184
|14
|18
|GOLD - GREATEST HITS
|ABBA
|POLYDOR
|1366
|11
|19
|DIVIDE
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|273
|9
|20
|THE HIGHLIGHTS
|WEEKND
|REPUBLIC RECORDS/XO
|68
|10
|21
|CURTAIN CALL - THE HITS
|EMINEM
|INTERSCOPE
|720
|NEW
|22
|WHATS IT GONNA TAKE
|VAN MORRISON
|EXILE
|1
|NEW
|23
|THE THINGS WE DO FOR LOVE - THE ULTIMATE
|10CC
|XPLODED MUSIC
|1
|16
|24
|GREATEST HITS
|QUEEN
|EMI
|1036
|15
|25
|DIAMONDS
|ELTON JOHN
|MERCURY/UMC
|237
|18
|26
|TIME FLIES - 1994-2009
|OASIS
|BIG BROTHER
|581
|NEW
|27
|ENDLESS ROOMS
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL
|SUB POP
|1
|50
|28
|HARRY STYLES
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|190
|17
|29
|WE
|ARCADE FIRE
|COLUMBIA
|3
|32
|30
|RUMOURS
|FLEETWOOD MAC
|RHINO/WARNER RECORDS
|733
|21
|31
|PLANET HER
|DOJA CAT
|MINISTRY OF SOUND
|48
|20
|32
|PIER PRESSURE
|ARRDEE
|ISLAND
|10
|37
|33
|SEVENTEEN GOING UNDER
|SAM FENDER
|POLYDOR
|33
|23
|34
|FUTURE NOSTALGIA
|DUA LIPA
|WARNER RECORDS
|113
|13
|35
|COME HOME THE KIDS MISS YOU
|JACK HARLOW
|ATLANTIC
|3
|5
|36
|DROPOUT BOOGIE
|BLACK KEYS
|NONESUCH
|2
|30
|37
|LEGEND
|BOB MARLEY & THE WAILERS
|TUFF GONG
|1275
|31
|38
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|EPIC
|765
|33
|39
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|DOMINO RECORDINGS
|455
|55
|40
|MAY DEATH NEVER STOP YOU
|MY CHEMICAL ROMANCE
|REPRISE
|26