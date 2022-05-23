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Harry's House becomes fastest selling album of 2022 so far

May 23rd 2022 at 6:00PM
Harry's House becomes fastest selling album of 2022 so far

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in, and the arrival of Harry Styles' third album is shaking things up in both charts. 

Harry's House opens with 61,430 sales, with 42,063 from physical, 16,408 from streams and 2,959 from downloads. With Sunday's streaming data still to be counted, Styles has already beaten the first week totals of his previous two albums: 2017's self-titled debut sold 57,000 copies and Fine Line moved 49,000. Both records are in the charts this week, with Fine Line at No.13 on 1,464 sales and Harry Styles at No.28 on 877.

Styles' tally is over 16 times that of its nearest competitor, Xpropaganda's The Heart Is Strange (3,763 sales). In third is the 40th anniversary edition of The Clash's 1982 album Combat Rock (3,315 sales), while Kendrick Lamar's Mr Morale & The Big Steppers falls 2-4 with 3,283 sales. Completing the Top 5 is Everything Everything's Raw Data Feel (2,797 sales). Also new to the Top 10 this week are Music Week cover star M Huncho's Chasing Euphoria (2,627 sales, No.6), Rick Astley's Whenever You Need Somebody (2,263 sales, No.9) and Jack Savoretti's Europiana (1,974 sales, No.10). 

Harry's House is making waves in the singles chart too, with the first three spots filled by tracks from the album. Lead single and current No.1 As It Was (27,792 sales) leads the way, followed by Late Night Talking (18,921 sales) and Music For A Sushi Restaurant (16,863 sales). Cat Burns' Go falls one spot to No.4 (13,285 sales) as does Lizzo's About Damn Time to No.5 (12,881 sales). 

You can view the full Top 40s below.

SINGLES:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS
1 1 AS IT WAS HARRY STYLES COLUMBIA 8
NEW 2 LATE NIGHT TALKING HARRY STYLES COLUMBIA 1
NEW 3 MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT HARRY STYLES COLUMBIA 1
3 4 GO CAT BURNS RCA/SINCE 93 19
4 5 ABOUT DAMN TIME LIZZO ATLANTIC 6
2 6 SPACE MAN SAM RYDER PARLOPHONE 3
5 7 FIRST CLASS JACK HARLOW ATLANTIC 7
11 8 BAM BAM CAMILA CABELLO FT ED SHEERAN ASYLUM/COLUMBIA 12
8 9 PERU FIREBOY DML & ED SHEERAN ISLAND/YBNL NATION/EMPIRE 24
16 10 IFTK TION WAYNE & LA ROUX ATLANTIC 2
13 11 WHERE DID YOU GO JAX JONES FT MNEK POLYDOR 16
15 12 2STEP ED SHEERAN ASYLUM 5
17 13 CRAZY WHAT LOVE CAN DO DAVID GUETTA/HILL/HENDERSON PARLOPHONE 7
12 14 WAIT FOR U FUTURE FT DRAKE & TEMS EPIC/REPUBLIC RECORDS 4
22 15 GREEN GREEN GRASS GEORGE EZRA COLUMBIA 5
7 16 DIE HARD KENDRICK LAMAR/BLXST/AMANDA INTERSCOPE 2
6 17 N95 KENDRICK LAMAR INTERSCOPE 2
19 18 SHE'S ALL I WANNA BE TATE MCRAE MINISTRY OF SOUND 16
20 19 HOUSE ON FIRE MIMI WEBB EPIC 14
23 20 BIG ENERGY LATTO/MARIAH CAREY/DJ KHALED STREAMCUT 8
NEW 21 CHARMER N-DUBZ XPLODED MUSIC 1
41 22 21 REASONS NATHAN DAWE FT ELLA HENDERSON ATLANTIC 4
21 23 FLOWERS LAUREN SPENCER-SMITH ISLAND 6
NEW 24 1989 AITCH CAPITOL 1
27 25 WHERE ARE YOU NOW LOST FREQUENCIES/CALUM SCOTT CAPITOL/INSANITY 33
40 26 REMIND ME TOM GRENNAN INSANITY 10
28 27 WHAT WOULD YOU DO JOEL CORRY/DAVID GUETTA/TILLER ASYLUM/RELENTLESS 10
26 28 JE M'APPELLE BENZZ ISLAND 5
10 29 BABY AITCH/ASHANTI CAPITOL 11
29 30 BAD HABITS ED SHEERAN ASYLUM 44
25 31 COOPED UP POST MALONE FT RODDY RICCH ATLANTIC/REPUBLIC RECORDS 2
9 32 STARLIGHT DAVE DAVE NEIGHBOURHOOD 12
24 33 IN THE STARS BENSON BOONE WARNER RECORDS 4
31 34 MAKE ME FEEL GOOD BELTERS ONLY FT JAZZY POLYDOR 21
42 35 BALLING VIBE CHEMISTRY DNB ALLSTARS 9
39 36 SHIVERS ED SHEERAN ASYLUM 37
33 37 ONE OF A KIND MUSIC PTS REGGAE & CALYPSO RUSS MILLIONS/BUNI/YV ONE OF A KIND MUSIC 15
36 38 HEAT WAVES GLASS ANIMALS POLYDOR 80
44 39 DON'T FORGET MY LOVE DIPLO & MIGUEL PARLOPHONE 12
34 40 10 THINGS I HATE ABOUT YOU LEAH KATE TENTHOUSAND PROJECTS 7

ALBUMS:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS
NEW 1 HARRY'S HOUSE HARRY STYLES COLUMBIA 1
NEW 2 THE HEART IS STRANGE XPROPAGANDA ZTT 1
NEW 3 COMBAT ROCK CLASH SONY MUSIC CG 5
2 4 MR. MORALE & THE BIG STEPPERS KENDRICK LAMAR POLYDOR 2
NEW 5 RAW DATA FEEL EVERYTHING EVERYTHING EVERYTHING EVERYTHING 1
NEW 6 CHASING EUPHORIA M HUNCHO ISLAND 1
3 7 = ED SHEERAN ASYLUM 30
1 8 DANCE FEVER FLORENCE & THE MACHINE POLYDOR 2
NEW 9 WHENEVER YOU NEED SOMEBODY RICK ASTLEY BMG 1
NEW 10 EUROPIANA JACK SAVORETTI EMI 14
38 11 GREATEST HITS N-DUBZ AATW/ISLAND 11
4 12 BETWEEN US LITTLE MIX RCA 28
12 13 FINE LINE HARRY STYLES COLUMBIA 129
NEW 14 ONCE TWICE MELODY BEACH HOUSE BELLA UNION 1
NEW 15 WATERSLIDE DIVING BOARD LADDER TO THE PORRIDGE RADIO SECRETLY CANADIAN 1
7 16 SOUR OLIVIA RODRIGO GEFFEN 53
8 17 50 YEARS - DON'T STOP FLEETWOOD MAC RHINO 184
14 18 GOLD - GREATEST HITS ABBA POLYDOR 1366
11 19 DIVIDE ED SHEERAN ASYLUM 273
9 20 THE HIGHLIGHTS WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 68
10 21 CURTAIN CALL - THE HITS EMINEM INTERSCOPE 720
NEW 22 WHATS IT GONNA TAKE VAN MORRISON EXILE 1
NEW 23 THE THINGS WE DO FOR LOVE - THE ULTIMATE 10CC XPLODED MUSIC 1
16 24 GREATEST HITS QUEEN EMI 1036
15 25 DIAMONDS ELTON JOHN MERCURY/UMC 237
18 26 TIME FLIES - 1994-2009 OASIS BIG BROTHER 581
NEW 27 ENDLESS ROOMS ROLLING BLACKOUTS COASTAL SUB POP 1
50 28 HARRY STYLES HARRY STYLES COLUMBIA 190
17 29 WE ARCADE FIRE COLUMBIA 3
32 30 RUMOURS FLEETWOOD MAC RHINO/WARNER RECORDS 733
21 31 PLANET HER DOJA CAT MINISTRY OF SOUND 48
20 32 PIER PRESSURE ARRDEE ISLAND 10
37 33 SEVENTEEN GOING UNDER SAM FENDER POLYDOR 33
23 34 FUTURE NOSTALGIA DUA LIPA WARNER RECORDS 113
13 35 COME HOME THE KIDS MISS YOU JACK HARLOW ATLANTIC 3
5 36 DROPOUT BOOGIE BLACK KEYS NONESUCH 2
30 37 LEGEND BOB MARLEY & THE WAILERS TUFF GONG 1275
31 38 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON EPIC 765
33 39 AM ARCTIC MONKEYS DOMINO RECORDINGS 455
55 40 MAY DEATH NEVER STOP YOU MY CHEMICAL ROMANCE REPRISE 26

 

 



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