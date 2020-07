Jawsh 685 & Jason Derulo lead close singles battle

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in and it’s tight at the top of both the singles and albums charts.

Jawsh 685 & Jason Derulo are at No.1 in the singles list with Savage Love (Laxed – Siren Beat). The track has 34,668 sales so far, with DaBaby’s Rockstar at No.2 with 33,354. Lady Gaga & Ariana Grande’s Rain On Me (27,030 sales), Topic’s Breaking Me (25,125 sales) and S1mba’s Rover (21,284 sales) complete the Top 5.

Haim are currently winning the battle in the albums chart with their new record Women In Music – Pt 3 (13,260 sales) outselling Bob Dylan’s Rough And Rowdy Ways (10,579 sales). Jessie Ware’s What’s Your Pleasure? (6,535 sales), Lewis Capaldi’s Divinely Uninspired To A Hellish Extent (4,036 sales) and Khruangbin’s Mordechai (3,955 sales) complete the Top 5.

You can view the full Top 40 singles and albums charts below.

SINGLES:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS 4 1 SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT) JAWSH 685 & JASON DERULO RCA 3 1 2 ROCKSTAR DABABY FT RODDY RICCH INTERSCOPE 11 2 3 RAIN ON ME LADY GAGA & ARIANA GRANDE INTERSCOPE/REPUBLIC 6 3 4 BREAKING ME TOPIC FT A7S POSITIVA 12 5 5 ROVER S1MBA FT DTG PARLOPHONE 13 7 6 WATERMELON SUGAR HARRY STYLES COLUMBIA 21 10 7 SECRETS REGARD & RAYE MINISTRY OF SOUND 10 6 8 DINNER GUEST AJ TRACEY FT MOSTACK AJ TRACEY 9 9 9 DON'T NEED LOVE 220 KID & GRACEY POLYDOR 15 8 10 SAVAGE MEGAN THEE STALLION 300 ENTERTAINMENT/RCA 15 14 11 BLINDING LIGHTS WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 31 11 12 I DUNNO TION WAYNE/DUTCHAVELLI/STORMZY ATLANTIC 5 17 13 FLOWERS NATHAN DAWE FT JAYKAE ATLANTIC 21 16 14 PARTY GIRL STAYSOLIDROCKY COLUMBIA 9 15 15 BREAK MY HEART DUA LIPA WARNER RECORDS 14 18 16 THIS CITY SAM FISCHER RCA 21 NEW 17 HOW YOU LIKE THAT BLACKPINK INTERSCOPE 1 19 18 STUCK WITH U ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER DEF JAM/REPUBLIC RECORDS 8 21 19 KINGS & QUEENS AVA MAX ATLANTIC 16 13 20 BURNING GRM DAILY/M HUNCHO/DUTCHAVELLI GRM RECORDS/PARLOPHONE 2 20 21 DON'T RUSH YOUNG T & BUGSEY FT HEADIE ONE BLACK BUTTER 27 24 22 ROSES SAINT JHN B1/EFFECTIVE/HITCO/MINISTRY 26 23 23 GOOBA 6IX9INE SCUMGANG 8 26 24 DANCE MONKEY TONES & I PARLOPHONE 48 22 25 ILY (I LOVE YOU BABY) SURF MESA FT EMILEE VIRGIN 11 NEW 26 PARASITE EVE BRING ME THE HORIZON RCA 1 53 27 DANCING IN THE MOONLIGHT JUBEL FT NEIMY DGTLBEATS 3 25 28 DEATH BED POWFU FT BEABADOOBEE RCA/ROBOTS & HUMANS 20 28 29 CHICAGO FREESTYLE DRAKE FT GIVEON OVO/REPUBLIC RECORDS 9 27 30 BREAK UP SONG LITTLE MIX RCA 14 30 31 GO CRAZY CHRIS BROWN & YOUNG THUG 300 ENT/CHRIS BROWN ENT/RCA 8 29 32 WHO'S THAT WHAT'S THAT NIKO B MINISTRY OF SOUND/WEAREBLK 6 37 33 PERFECT ED SHEERAN ASYLUM 133 NEW 34 LIVING IN A GHOST TOWN ROLLING STONES POLYDOR 2 12 35 TOOSIE SLIDE DRAKE OVO/REPUBLIC RECORDS 13 34 36 MIDNIGHT (THE HANGING TREE) HOSH & 1979 FT JALJA MINISTRY OF SOUND 14 33 37 BE KIND MARSHMELLO & HALSEY POSITIVA 9 32 38 LONELY JOEL CORRY ASYLUM/PERFECT HAVOC 23 NEW 39 HEAVEN ON MY MIND BECKY HILL & SIGALA POLYDOR 1 39 40 DON'T START NOW DUA LIPA WARNER RECORDS 35

ALBUMS: