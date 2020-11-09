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Kylie Minogue and Little Mix locked in albums chart battle

November 9th 2020 at 6:00PM
Kylie Minogue and Little Mix locked in albums chart battle

The Official Charts Midweek Sales Flash is in, and Kylie Minogue and Little Mix are locked in a fierce battle for the albums No.1 spot.

Minogue's Disco currently holds the upper hand, selling 36,798 copies to the 34,578 moved by Little Mix's Confetti.

Disco leads on both physical sales (31,004 to 27,816) and downloads (4,644 to 3,058), but Confetti has the edge in album equivalent streams (3,704 to 1,150).

Shirley Bassey is a distant No.3 with I Owe It All To You (5,384 sales), while Sam Smith's Love Goes (4,186 sales) dips 2-4 and last week's No.1 Positions (3,838 sales) by Ariana Grande drops to No.5. 

Grande continues at No.1 in the singles chart with the title track, which has shifted a further 14,173 units to lead Internet Money & Gunna's former No.1 Lemonade (No.2, 12,028 sales). 

In addition, Miley Cyrus surges 7-3 with Midnight Sky (11,451 sales) and Little Mix power 12-4 with Sweet Melody (11,141 sales), while Wes Nelson & Hardy Caprio's See Nobody (10,477 sales) falls 3-5.

You can view the full Top 40 singles and albums charts below.

SINGLES:

1 1 POSITIONS ARIANA GRANDE REPUBLIC RECORDS 3
2 2 LEMONADE INTERNET MONEY/GUNNA/TOLIVER TENTHOUSAND PROJECTS 13
7 3 MIDNIGHT SKY MILEY CYRUS RCA 13
12 4 SWEET MELODY LITTLE MIX RCA 3
3 5 SEE NOBODY WES NELSON & HARDY CAPRIO EMI 8
5 6 WHAT YOU KNOW BOUT LOVE POP SMOKE REPUBLIC RECORDS 8
4 7 YOU BROKE ME FIRST TATE MCRAE MINISTRY OF SOUND 16
8 8 REALLY LOVE KSI/CRAIG DAVID/DIGITAL FARM RBC 3
11 9 DIAMONDS SAM SMITH CAPITOL 8
10 10 HOLY JUSTIN BIEBER FT CHANCE DEF JAM 8
15 11 LASTING LOVER SIGALA & JAMES ARTHUR MINISTRY OF SOUND 10
14 12 TICK TOCK CLEAN BANDIT/MABEL/24KGOLDN ATLANTIC 12
13 13 LEVITATING DUA LIPA WARNER RECORDS 11
18 14 HEAD & HEART JOEL CORRY FT MNEK ASYLUM/PERFECT HAVOC 19
17 15 MOOD 24KGOLDN FT IANN DIOR BLACK BUTTER/RECORDS 13
19 16 GIANTS DERMOT KENNEDY ISLAND 20
20 17 LONELY JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO DEF JAM/FRIENDS/INTERSCOPE 4
23 18 TRAIN WRECK JAMES ARTHUR COLUMBIA 4
21 19 DYNAMITE BTS BIGHIT ENTERTAINMENT 12
25 20 WONDER SHAWN MENDES EMI 6
9 21 34+35 ARIANA GRANDE REPUBLIC RECORDS 2
NEW 22 CONFETTI LITTLE MIX RCA 1
NEW 23 SAY SOMETHING KYLIE MINOGUE BMG 2
NEW 24 MAGIC KYLIE MINOGUE BMG 2
34 25 I MISS U JAX JONES FT AU/RA POLYDOR 5
29 26 COME OVER RUDIMENTAL/ANNE-MARIE/TION ATLANTIC 11
30 27 WAP CARDI B FT MEGAN THEE STALLION ATLANTIC 14
28 28 DAISY ASHNIKKO PARLOPHONE 9
33 29 LOOKING FOR ME PAUL WOOLFORD & DIPLO/LOMAX MINISTRY OF SOUND 18
35 30 PARADISE MEDUZA FT DERMOT KENNEDY ISLAND/THE CROSS RECORDS 2
6 31 AIN'T IT DIFFERENT HEADIE ONE/AJ TRACEY/STORMZY RELENTLESS 12
32 32 FOUR NOTES - PAUL'S TUNE PAUL HARVEY & BBC PHILHARMONIC REDROCCA 2
22 33 UFO D-BLOCK EUROPE FT AITCH D-BLOCK EUROPE 6
24 34 CHINGY (IT'S WHATEVER) DIGGA D CGM/EGA 4
31 35 PUT YOUR RECORDS ON RITT MOMNEY RCA 9
36 36 BLINDING LIGHTS WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 50
45 37 ONE TOO MANY KEITH URBAN & PINK CAPITOL NASHVILLE/RCA 8
27 38 PRINCESS CUTS HEADIE ONE FT YOUNG T & BUGSEY RELENTLESS 5
38 39 SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT) JAWSH 685 & JASON DERULO RCA 22
NEW 40 STRAIGHT MURDER (GIGGS & DAVID) GIGGS FT DAVE NO BS 1

ALBUMS:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS
NEW 1 DISCO KYLIE MINOGUE BMG 1
NEW 2 CONFETTI LITTLE MIX RCA 1
NEW 3 I OWE IT ALL TO YOU SHIRLEY BASSEY DECCA 1
2 4 LOVE GOES SAM SMITH CAPITOL 2
1 5 POSITIONS ARIANA GRANDE REPUBLIC RECORDS 2
4 6 LETTER TO YOU BRUCE SPRINGSTEEN COLUMBIA 3
3 7 MUSIC THE AIR THAT I BREATHE CLIFF RICHARD EAST WEST/RHINO 2
NEW 8 BLESSINGS ALED JONES BMG 1
NEW 9 DUTCH FROM THE 5TH DUTCHAVELLI PARLOPHONE 1
NEW 10 CARNIVAL KANNEH-MASONS/MORPURGO/COLMAN DECCA 1
42 11 WITHOUT FEAR DERMOT KENNEDY ISLAND 58
7 12 SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON POP SMOKE REPUBLIC RECORDS 19
88 13 F**K LOVE KID LAROI RCA 16
NEW 14 NOW OR NEVER GIGGS NO BS 1
9 15 DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT LEWIS CAPALDI EMI 78
11 16 THE HUMAN CONDITION BLACK STONE CHERRY MASCOT 2
NEW 17 SOME KIND OF PEACE OLAFUR ARNALDS MERCURY CLASSICS 1
17 18 DIAMONDS ELTON JOHN MERCURY/UMC 157
12 19 FINE LINE HARRY STYLES COLUMBIA 49
14 20 DANIEL DANIEL O'DONNELL DMG TV 4
18 21 50 YEARS - DON'T STOP FLEETWOOD MAC RHINO 104
76 22 LIGHT FOR THE WORLD POOR CLARES OF ARUNDEL DECCA 3
20 23 GREATEST HITS QUEEN EMI 956
NEW 24 METROBOLIST (AKA THE MAN WHO SOLD THE DAVID BOWIE PARLOPHONE 1
16 25 FUTURE NOSTALGIA DUA LIPA WARNER RECORDS 33
25 26 RUMOURS FLEETWOOD MAC RHINO/WARNER RECORDS 653
19 27 LEGENDS NEVER DIE JUICE WRLD INTERSCOPE 18
NEW 28 KEEP SMILING THROUGH VERA LYNN DECCA 1
30 29 KIDZ BOP 2021 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 3
5 30 POST HUMAN - SURVIVAL HORROR BRING ME THE HORIZON RCA 2
NEW 31 LOVE SONGS WHITESNAKE RHINO 1
10 32 THE HUMAN DEMANDS AMY MACDONALD INFECTIOUS MUSIC 2
29 33 GOLD - GREATEST HITS ABBA POLYDOR 1286
26 34 LIVE AROUND THE WORLD QUEEN & ADAM LAMBERT EMI 6
31 35 WHAT'S THE STORY MORNING GLORY OASIS BIG BROTHER 812
28 36 DIVIDE ED SHEERAN ASYLUM 193
22 37 THE BLUE PRINT - US VS THEM D-BLOCK EUROPE D-BLOCK EUROPE 5
63 38 CHRISTMAS MICHAEL BUBLE REPRISE 92
43 39 TICKETS TO MY DOWNFALL MACHINE GUN KELLY BAD BOY/INTERSCOPE 7
34 40 HIGH EXPECTATIONS MABEL POLYDOR 67


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