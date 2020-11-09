Kylie Minogue and Little Mix locked in albums chart battle

The Official Charts Midweek Sales Flash is in, and Kylie Minogue and Little Mix are locked in a fierce battle for the albums No.1 spot.
Minogue's Disco currently holds the upper hand, selling 36,798 copies to the 34,578 moved by Little Mix's Confetti.
Disco leads on both physical sales (31,004 to 27,816) and downloads (4,644 to 3,058), but Confetti has the edge in album equivalent streams (3,704 to 1,150).
Shirley Bassey is a distant No.3 with I Owe It All To You (5,384 sales), while Sam Smith's Love Goes (4,186 sales) dips 2-4 and last week's No.1 Positions (3,838 sales) by Ariana Grande drops to No.5.
Grande continues at No.1 in the singles chart with the title track, which has shifted a further 14,173 units to lead Internet Money & Gunna's former No.1 Lemonade (No.2, 12,028 sales).
In addition, Miley Cyrus surges 7-3 with Midnight Sky (11,451 sales) and Little Mix power 12-4 with Sweet Melody (11,141 sales), while Wes Nelson & Hardy Caprio's See Nobody (10,477 sales) falls 3-5.
You can view the full Top 40 singles and albums charts below.
SINGLES:
|1
|1
|POSITIONS
|ARIANA GRANDE
|REPUBLIC RECORDS
|3
|2
|2
|LEMONADE
|INTERNET MONEY/GUNNA/TOLIVER
|TENTHOUSAND PROJECTS
|13
|7
|3
|MIDNIGHT SKY
|MILEY CYRUS
|RCA
|13
|12
|4
|SWEET MELODY
|LITTLE MIX
|RCA
|3
|3
|5
|SEE NOBODY
|WES NELSON & HARDY CAPRIO
|EMI
|8
|5
|6
|WHAT YOU KNOW BOUT LOVE
|POP SMOKE
|REPUBLIC RECORDS
|8
|4
|7
|YOU BROKE ME FIRST
|TATE MCRAE
|MINISTRY OF SOUND
|16
|8
|8
|REALLY LOVE
|KSI/CRAIG DAVID/DIGITAL FARM
|RBC
|3
|11
|9
|DIAMONDS
|SAM SMITH
|CAPITOL
|8
|10
|10
|HOLY
|JUSTIN BIEBER FT CHANCE
|DEF JAM
|8
|15
|11
|LASTING LOVER
|SIGALA & JAMES ARTHUR
|MINISTRY OF SOUND
|10
|14
|12
|TICK TOCK
|CLEAN BANDIT/MABEL/24KGOLDN
|ATLANTIC
|12
|13
|13
|LEVITATING
|DUA LIPA
|WARNER RECORDS
|11
|18
|14
|HEAD & HEART
|JOEL CORRY FT MNEK
|ASYLUM/PERFECT HAVOC
|19
|17
|15
|MOOD
|24KGOLDN FT IANN DIOR
|BLACK BUTTER/RECORDS
|13
|19
|16
|GIANTS
|DERMOT KENNEDY
|ISLAND
|20
|20
|17
|LONELY
|JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO
|DEF JAM/FRIENDS/INTERSCOPE
|4
|23
|18
|TRAIN WRECK
|JAMES ARTHUR
|COLUMBIA
|4
|21
|19
|DYNAMITE
|BTS
|BIGHIT ENTERTAINMENT
|12
|25
|20
|WONDER
|SHAWN MENDES
|EMI
|6
|9
|21
|34+35
|ARIANA GRANDE
|REPUBLIC RECORDS
|2
|NEW
|22
|CONFETTI
|LITTLE MIX
|RCA
|1
|NEW
|23
|SAY SOMETHING
|KYLIE MINOGUE
|BMG
|2
|NEW
|24
|MAGIC
|KYLIE MINOGUE
|BMG
|2
|34
|25
|I MISS U
|JAX JONES FT AU/RA
|POLYDOR
|5
|29
|26
|COME OVER
|RUDIMENTAL/ANNE-MARIE/TION
|ATLANTIC
|11
|30
|27
|WAP
|CARDI B FT MEGAN THEE STALLION
|ATLANTIC
|14
|28
|28
|DAISY
|ASHNIKKO
|PARLOPHONE
|9
|33
|29
|LOOKING FOR ME
|PAUL WOOLFORD & DIPLO/LOMAX
|MINISTRY OF SOUND
|18
|35
|30
|PARADISE
|MEDUZA FT DERMOT KENNEDY
|ISLAND/THE CROSS RECORDS
|2
|6
|31
|AIN'T IT DIFFERENT
|HEADIE ONE/AJ TRACEY/STORMZY
|RELENTLESS
|12
|32
|32
|FOUR NOTES - PAUL'S TUNE
|PAUL HARVEY & BBC PHILHARMONIC
|REDROCCA
|2
|22
|33
|UFO
|D-BLOCK EUROPE FT AITCH
|D-BLOCK EUROPE
|6
|24
|34
|CHINGY (IT'S WHATEVER)
|DIGGA D
|CGM/EGA
|4
|31
|35
|PUT YOUR RECORDS ON
|RITT MOMNEY
|RCA
|9
|36
|36
|BLINDING LIGHTS
|WEEKND
|REPUBLIC RECORDS/XO
|50
|45
|37
|ONE TOO MANY
|KEITH URBAN & PINK
|CAPITOL NASHVILLE/RCA
|8
|27
|38
|PRINCESS CUTS
|HEADIE ONE FT YOUNG T & BUGSEY
|RELENTLESS
|5
|38
|39
|SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT)
|JAWSH 685 & JASON DERULO
|RCA
|22
|NEW
|40
|STRAIGHT MURDER (GIGGS & DAVID)
|GIGGS FT DAVE
|NO BS
|1
ALBUMS:
|LW POSN
|POSN
|TITLE
|ARTIST
|LABEL
|WKS
|NEW
|1
|DISCO
|KYLIE MINOGUE
|BMG
|1
|NEW
|2
|CONFETTI
|LITTLE MIX
|RCA
|1
|NEW
|3
|I OWE IT ALL TO YOU
|SHIRLEY BASSEY
|DECCA
|1
|2
|4
|LOVE GOES
|SAM SMITH
|CAPITOL
|2
|1
|5
|POSITIONS
|ARIANA GRANDE
|REPUBLIC RECORDS
|2
|4
|6
|LETTER TO YOU
|BRUCE SPRINGSTEEN
|COLUMBIA
|3
|3
|7
|MUSIC THE AIR THAT I BREATHE
|CLIFF RICHARD
|EAST WEST/RHINO
|2
|NEW
|8
|BLESSINGS
|ALED JONES
|BMG
|1
|NEW
|9
|DUTCH FROM THE 5TH
|DUTCHAVELLI
|PARLOPHONE
|1
|NEW
|10
|CARNIVAL
|KANNEH-MASONS/MORPURGO/COLMAN
|DECCA
|1
|42
|11
|WITHOUT FEAR
|DERMOT KENNEDY
|ISLAND
|58
|7
|12
|SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON
|POP SMOKE
|REPUBLIC RECORDS
|19
|88
|13
|F**K LOVE
|KID LAROI
|RCA
|16
|NEW
|14
|NOW OR NEVER
|GIGGS
|NO BS
|1
|9
|15
|DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT
|LEWIS CAPALDI
|EMI
|78
|11
|16
|THE HUMAN CONDITION
|BLACK STONE CHERRY
|MASCOT
|2
|NEW
|17
|SOME KIND OF PEACE
|OLAFUR ARNALDS
|MERCURY CLASSICS
|1
|17
|18
|DIAMONDS
|ELTON JOHN
|MERCURY/UMC
|157
|12
|19
|FINE LINE
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|49
|14
|20
|DANIEL
|DANIEL O'DONNELL
|DMG TV
|4
|18
|21
|50 YEARS - DON'T STOP
|FLEETWOOD MAC
|RHINO
|104
|76
|22
|LIGHT FOR THE WORLD
|POOR CLARES OF ARUNDEL
|DECCA
|3
|20
|23
|GREATEST HITS
|QUEEN
|EMI
|956
|NEW
|24
|METROBOLIST (AKA THE MAN WHO SOLD THE
|DAVID BOWIE
|PARLOPHONE
|1
|16
|25
|FUTURE NOSTALGIA
|DUA LIPA
|WARNER RECORDS
|33
|25
|26
|RUMOURS
|FLEETWOOD MAC
|RHINO/WARNER RECORDS
|653
|19
|27
|LEGENDS NEVER DIE
|JUICE WRLD
|INTERSCOPE
|18
|NEW
|28
|KEEP SMILING THROUGH
|VERA LYNN
|DECCA
|1
|30
|29
|KIDZ BOP 2021
|KIDZ BOP KIDS
|KIDZ BOP
|3
|5
|30
|POST HUMAN - SURVIVAL HORROR
|BRING ME THE HORIZON
|RCA
|2
|NEW
|31
|LOVE SONGS
|WHITESNAKE
|RHINO
|1
|10
|32
|THE HUMAN DEMANDS
|AMY MACDONALD
|INFECTIOUS MUSIC
|2
|29
|33
|GOLD - GREATEST HITS
|ABBA
|POLYDOR
|1286
|26
|34
|LIVE AROUND THE WORLD
|QUEEN & ADAM LAMBERT
|EMI
|6
|31
|35
|WHAT'S THE STORY MORNING GLORY
|OASIS
|BIG BROTHER
|812
|28
|36
|DIVIDE
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|193
|22
|37
|THE BLUE PRINT - US VS THEM
|D-BLOCK EUROPE
|D-BLOCK EUROPE
|5
|63
|38
|CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLE
|REPRISE
|92
|43
|39
|TICKETS TO MY DOWNFALL
|MACHINE GUN KELLY
|BAD BOY/INTERSCOPE
|7
|34
|40
|HIGH EXPECTATIONS
|MABEL
|POLYDOR
|67