Pet Shop Boys set early albums chart pace

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in, and Pet Shop Boys are in a race with J Hus for albums glory.

Pet Shop Boys have taken an early lead, with 12,525 copies of Hotspot shifted so far. J Hus is at No.2 with Big Conspiracy on 9,312 sales. Eminem’s Music To Be Murdered By (6,234 sales), Lewis Capaldi’s Divinely Uninspired To A Hellish Extent (5,968 sales) and M Huncho’s Hunchloni In The 1st (5,892 sales) complete the Top 5.

Lewis Capaldi is setting the pace in the singles chart thanks to 21,730 sales of Before You Go. The Weeknd’s Blinding Lights (20,847 sales), Eminem’s Godzilla (feat. Juice Wrld, 17,142 sales), Roddy Ricch’s The Box (16,537 sales) and Stormzy’s Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy, 16,419) make up the rest of the Top 5.

You can view the full Top 40 singles and albums charts below.

SINGLES:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS 5 1 BEFORE YOU GO LEWIS CAPALDI EMI 11 4 2 BLINDING LIGHTS WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 9 1 3 GODZILLA EMINEM FT JUICE WRLD INTERSCOPE 2 2 4 THE BOX RODDY RICCH ATLANTIC 6 3 5 OWN IT STORMZY/ED SHEERAN/BURNA BOY ATLANTIC/MERKY 10 7 6 DON'T START NOW DUA LIPA WARNER RECORDS 13 11 7 EVERYTHING I WANTED BILLIE EILISH INTERSCOPE 11 8 8 ROXANNE ARIZONA ZERVAS COLUMBIA 13 10 9 SOMEONE YOU LOVED LEWIS CAPALDI EMI 57 6 10 LIFE IS GOOD FUTURE FT DRAKE CASH MONEY/REPUBLIC/RCA 3 14 11 DANCE MONKEY TONES & I PARLOPHONE 26 NEW 12 PLAY PLAY J HUS FT BURNA BOY BLACK BUTTER 1 18 13 MEMORIES MAROON 5 INTERSCOPE 19 19 14 PUMP IT UP ENDOR DEFECTED 16 13 15 YUMMY JUSTIN BIEBER DEF JAM 4 NEW 16 BIG CONSPIRACY J HUS FT ICEE TGM BLACK BUTTER 1 15 17 ADORE YOU HARRY STYLES COLUMBIA 8 16 18 BRUISES LEWIS CAPALDI EMI 35 NEW 19 REPEAT J HUS FT KOFFEE BLACK BUTTER 1 20 20 LOSE CONTROL MEDUZA/BECKY HILL/GOODBOYS POLYDOR 16 9 21 EI8HT MILE DIGDAT FT AITCH COLUMBIA/SINCE 93 2 22 22 THIS IS REAL JAX JONES FT ELLA HENDERSON POLYDOR 19 23 23 MY OH MY CAMILA CABELLO FT DABABY SYCO MUSIC 8 21 24 RIDE IT REGARD MINISTRY OF SOUND 24 24 25 FALLING TREVOR DANIEL ALAMO 10 26 26 YOU SHOULD BE SAD HALSEY CAPITOL 3 12 27 THOSE KINDA NIGHTS EMINEM FT ED SHEERAN INTERSCOPE 2 27 28 LOSE YOU TO LOVE ME SELENA GOMEZ INTERSCOPE 15 25 29 CIRCLES POST MALONE REPUBLIC RECORDS 22 28 30 BAD GUY BILLIE EILISH INTERSCOPE 44 NEW 31 PEE PEE M HUNCHO ISLAND 1 29 32 GANGSTA DARKOO & ONE ACEN VIRGIN 12 33 33 WHAT A MAN GOTTA DO JONAS BROTHERS POLYDOR 2 31 34 DON'T RUSH YOUNG T & BUGSEY FT HEADIE ONE BLACK BUTTER 12 17 35 DARKNESS EMINEM INTERSCOPE 2 34 36 VOSSI BOP STORMZY ATLANTIC/MERKY 37 38 37 LADBROKE GROVE AJ TRACEY AJ TRACEY 47 42 38 OUTNUMBERED DERMOT KENNEDY ISLAND 30 39 39 WATERMELON SUGAR HARRY STYLES COLUMBIA 11 63 40 BETTER OFF WITHOUT YOU BECKY HILL FT SHIFT K3Y POLYDOR 3

ALBUMS: