Sports Team start fast with debut album Deep Down Happy

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in and Sports Team begin the week at No.1 in the albums chart.

The Island-signed band have sold 6,221 copies of their debut album Deep Down Happy, which is in No.1 spot ahead of All Time Low’s new record Wake Up Sunshine (5,965 sales). Lady Gaga’s Chromatica (4,848 sales), KSI’s Dissimulation (3,631 sales) and Lewis Capaldi’s Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2,273 sales) complete the Top 5.

In the singles chart, Dababy and Roddy Ricch are at No.1 with Rockstar (19,421 sales). Lady Gaga & Ariana Grande’s Rain On Me (16,110 sales) S1mba’s Rover (11,652 sales), Powfu’s Death Bed (10,342 sales) and Topic’s Breaking Me (10,324 sales) complete the Top 5.

You can view the full Top 40 singles and albums charts below.

SINGLES:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS 1 1 ROCKSTAR DABABY FT RODDY RICCH INTERSCOPE 8 2 2 RAIN ON ME LADY GAGA & ARIANA GRANDE INTERSCOPE/REPUBLIC 3 3 3 ROVER S1MBA FT DTG PARLOPHONE 10 6 4 DEATH BED POWFU FT BEABADOOBEE RCA/ROBOTS & HUMANS 17 5 5 BREAKING ME TOPIC FT A7S POSITIVA 9 4 6 TOOSIE SLIDE DRAKE OVO/REPUBLIC RECORDS 10 10 7 SAVAGE MEGAN THEE STALLION 300 ENTERTAINMENT/RCA 12 8 8 DINNER GUEST AJ TRACEY FT MOSTACK AJ TRACEY 6 11 9 BLINDING LIGHTS WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 28 7 10 I DUNNO TION WAYNE/DUTCHAVELLI/STORMZY ATLANTIC 2 13 11 FLOWERS NATHAN DAWE FT JAYKAE ATLANTIC 18 12 12 BREAK MY HEART DUA LIPA WARNER RECORDS 11 15 13 STUCK WITH U ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER DEF JAM/REPUBLIC RECORDS 5 14 14 DON'T NEED LOVE 220 KID & GRACEY POLYDOR 12 18 15 SECRETS REGARD & RAYE MINISTRY OF SOUND 7 16 16 WATERMELON SUGAR HARRY STYLES COLUMBIA 18 20 17 IF THE WORLD WAS ENDING JP SAXE FT JULIA MICHAELS ARISTA/REPUBLIC RECORDS 24 19 18 THIS CITY SAM FISCHER RCA 18 24 19 PARTY GIRL STAYSOLIDROCKY COLUMBIA 6 22 20 BREAK UP SONG LITTLE MIX RCA 11 21 21 ROSES SAINT JHN B1/EFFECTIVE/HITCO/MINISTRY 23 25 22 DANCE MONKEY TONES & I PARLOPHONE 45 23 23 ADORE YOU HARRY STYLES COLUMBIA 27 26 25 ILY (I LOVE YOU BABY) SURF MESA FT EMILEE VIRGIN 8 30 26 GOOBA 6IX9INE SCUMGANG 5 9 27 SAY SO DOJA CAT MINISTRY OF SOUND 24 33 28 WHO'S THAT WHAT'S THAT NIKO B MINISTRY OF SOUND/WEAREBLK 3 27 29 KINGS & QUEENS AVA MAX ATLANTIC 13 28 30 HOUDINI KSI FT SWARMZ & TION WAYNE RBC 7 31 31 DON'T RUSH YOUNG T & BUGSEY FT HEADIE ONE BLACK BUTTER 24 38 32 IN YOUR EYES WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 12 32 33 LONELY JOEL CORRY ASYLUM/PERFECT HAVOC 20 37 34 DON'T START NOW DUA LIPA WARNER RECORDS 32 46 35 PERFECT ED SHEERAN ASYLUM 130 17 36 SOUR CANDY LADY GAGA & BLACKPINK INTERSCOPE 2 39 37 BOSS BITCH DOJA CAT ATLANTIC/MINISTRY OF SOUND 15 34 38 THINK ABOUT THINGS DADI FREYR KLAPP 4 35 39 RAIN AITCH/AJ TRACEY/TAY KEITH NQ 14 50 40 BEFORE YOU GO LEWIS CAPALDI EMI 30

ALBUMS: