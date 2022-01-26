Years & Years lead Yard Act in close albums race

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in, and there’s a close battle at the top of the albums chart.
Years & Years lead the way at the moment, with 14,650 sales for Night Call, Olly Alexander’s first release since turning the project into a solo endeavour. Physical sales account for 11,322 units. Yard Act, newly signed to Island, have 13,255 sales for their debut album The Overload, with 12,351 coming from physical. Meat Loaf has two albums in the Top 5. Bat Out Of Hell (10,884 sales) and Hits Out Of Hell (6,813 sales) at Nos 3 and 4, with Ed Sheeran’s = at No.5 on 6,293 sales.
In the singles chart the cast of Encanto are at No.1 with We Don’t Talk About Bruno (35,047 sales), with Fireboy DML & Ed Sheeran’s Peru (29,523 sales) and Gayle’s Abcdefu (24,437 sales) in the Top 3. Jessica Darrow’s Surface Pressure (21,784 sales) is at No.4 and Adele’s Easy On Me (21,004 sales) is at No.5. Meat Loaf’s Bat Out Of Hell is at No.17 with 12,244 sales so far this week.
You can view the full Top 40 singles and albums charts below.
SINGLES:
|LW POSN
|POSN
|TITLE
|ARTIST
|LABEL
|WKS
|1
|1
|WE DON'T TALK ABOUT BRUNO
|GAITAN/CASTILLO/ADASSA/FELIZ
|WALT DISNEY
|5
|4
|2
|PERU
|FIREBOY DML & ED SHEERAN
|ISLAND/YBNL NATION/EMPIRE
|7
|2
|3
|ABCDEFU
|GAYLE
|ATLANTIC
|11
|5
|4
|SURFACE PRESSURE
|JESSICA DARROW
|WALT DISNEY
|5
|3
|5
|EASY ON ME
|ADELE
|COLUMBIA
|15
|6
|6
|SEVENTEEN GOING UNDER
|SAM FENDER
|POLYDOR
|28
|11
|7
|WHERE ARE YOU NOW
|LOST FREQUENCIES/CALUM SCOTT
|INSANITY
|16
|15
|8
|THE FAMILY MADRIGAL
|STEPHANIE BEATRIZ/OLGA MEREDIZ
|WALT DISNEY
|4
|8
|9
|OVERSEAS
|D-BLOCK EUROPE FT CENTRAL CEE
|D-BLOCK EUROPE
|10
|7
|10
|FINGERS CROSSED
|LAUREN SPENCER-SMITH
|LAUREN SPENCER-SMITH
|4
|NEW
|11
|PUMP 101
|DIGGA D/STILL BRICKIN'
|CGM/EGA
|1
|9
|12
|COMING FOR YOU
|SWITCHOTR FT A1 & J1
|ROBOTS & HUMANS
|13
|17
|13
|MAKE ME FEEL GOOD
|BELTERS ONLY FT JAZZY
|POLYDOR
|4
|10
|14
|FLOWERS (SAY MY NAME)
|ARRDEE
|ISLAND
|12
|14
|15
|OVERPASS GRAFFITI
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|13
|13
|16
|DO IT TO IT
|ACRAZE FT CHERISH
|THRIVE MUSIC
|13
|NEW
|17
|BAT OUT OF HELL
|MEAT LOAF
|EPIC
|2
|19
|18
|DOWN UNDER
|LUUDE FT COLIN HAY
|SWEAT IT OUT
|4
|16
|19
|SHIVERS
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|20
|26
|20
|PACKS AND POTIONS
|HAZEY
|COLUMBIA
|2
|18
|21
|OH MY GOD
|ADELE
|COLUMBIA
|10
|20
|22
|ENEMY
|IMAGINE DRAGONS/JID/LEAGUE OF
|INTERSCOPE
|11
|23
|23
|COLD HEART
|ELTON JOHN & DUA LIPA
|EMI/WARNER RECORDS
|24
|21
|24
|MAKE YOU SMILE
|D-BLOCK EUROPE FT AJ TRACEY
|D-BLOCK EUROPE
|8
|12
|25
|SACRIFICE
|WEEKND
|REPUBLIC RECORDS/XO
|3
|25
|26
|GHOST
|JUSTIN BIEBER
|DEF JAM
|16
|NEW
|27
|I'D DO ANYTHING FOR LOVE (BUT I WON'T DO
|MEAT LOAF
|VIRGIN
|1
|24
|28
|BAD HABITS
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|27
|22
|29
|I WISH
|JOEL CORRY FT MABEL
|ASYLUM
|13
|27
|30
|TELL ME SOMETHING GOOD
|EWAN MCVICAR
|MINISTRY OF SOUND/TRICK
|20
|41
|31
|SWEET TALKER
|YEARS & YEARS/GALANTIS
|POLYDOR
|5
|28
|32
|BETTER DAYS
|DERMOT KENNEDY
|ISLAND
|25
|30
|33
|MY UNIVERSE
|COLDPLAY & BTS
|PARLOPHONE
|16
|37
|34
|PUSHIN P
|GUNNA/FUTURE/YOUNG THUG
|300 ENTERTAINMENT
|3
|31
|35
|I DRINK WINE
|ADELE
|COLUMBIA
|10
|NEW
|36
|TWO OUT OF THREE AIN'T BAD
|MEAT LOAF
|EPIC
|1
|35
|37
|THE MOTTO
|TIESTO & AVA MAX
|ATLANTIC
|8
|34
|38
|HEAT WAVES
|GLASS ANIMALS
|POLYDOR
|63
|36
|39
|ALONE WITH YOU
|ARZ
|CAPITOL/EGA
|22
|29
|40
|TAKE MY BREATH
|WEEKND
|REPUBLIC RECORDS/XO
|21
ALBUMS:
|LW POSN
|POSN
|TITLE
|ARTIST
|LABEL
|WKS
|NEW
|1
|NIGHT CALL
|YEARS & YEARS
|POLYDOR
|1
|NEW
|2
|THE OVERLOAD
|YARD ACT
|ISLAND
|1
|NEW
|3
|BAT OUT OF HELL
|MEAT LOAF
|EPIC
|309
|NEW
|4
|HITS OUT OF HELL
|MEAT LOAF
|SONY MUSIC
|126
|2
|5
|=
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|13
|3
|6
|30
|ADELE
|COLUMBIA
|10
|NEW
|7
|THE GODS WE CAN TOUCH
|AURORA
|UCJ
|1
|NEW
|8
|WORLD I UNDERSTAND
|SHERLOCKS
|TEDDYBOY
|1
|4
|9
|DAWN FM
|WEEKND
|ISLAND
|3
|NEW
|10
|CHANGE THE SHOW
|MILES KANE
|BMG
|1
|NEW
|11
|BLOOR STREET
|KIEFER SUTHERLAND
|COOKING VINYL
|1
|8
|12
|BETWEEN US
|LITTLE MIX
|RCA
|11
|9
|13
|SOUR
|OLIVIA RODRIGO
|GEFFEN
|36
|NEW
|14
|BAT OUT OF HELL 2 - BACK INTO HELL
|MEAT LOAF
|VIRGIN
|90
|NEW
|15
|TRAVELLING WITHOUT MOVING
|JAMIROQUAI
|SONY MUSIC CG
|146
|12
|16
|DIVIDE
|ED SHEERAN
|ASYLUM
|256
|10
|17
|THE HIGHLIGHTS
|WEEKND
|REPUBLIC RECORDS/XO
|51
|13
|18
|50 YEARS - DON'T STOP
|FLEETWOOD MAC
|RHINO
|167
|11
|19
|HOME ALONE 2
|D-BLOCK EUROPE
|D-BLOCK EUROPE
|10
|15
|20
|DIAMONDS
|ELTON JOHN
|MERCURY/UMC
|220
|NEW
|21
|UNDERWATER
|LUDOVICO EINAUDI
|DECCA
|1
|14
|22
|CURTAIN CALL - THE HITS
|EMINEM
|INTERSCOPE
|703
|17
|23
|GREATEST HITS
|QUEEN
|EMI
|1019
|16
|24
|PLANET HER
|DOJA CAT
|MINISTRY OF SOUND
|31
|7
|25
|DS4EVER
|GUNNA
|300 ENTERTAINMENT
|3
|19
|26
|GOLD - GREATEST HITS
|ABBA
|POLYDOR
|1349
|20
|27
|VOYAGE
|ABBA
|POLAR
|12
|29
|28
|RUMOURS
|FLEETWOOD MAC
|RHINO/WARNER RECORDS
|716
|24
|29
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|DOMINO RECORDINGS
|438
|22
|30
|25
|ADELE
|XL RECORDINGS
|314
|21
|31
|RED (TAYLOR'S VERSION)
|TAYLOR SWIFT
|EMI
|11
|37
|32
|FINE LINE
|HARRY STYLES
|COLUMBIA
|112
|23
|33
|TIME FLIES - 1994-2009
|OASIS
|BIG BROTHER
|564
|28
|34
|1
|BEATLES
|APPLE CORPS
|724
|26
|35
|FUTURE NOSTALGIA
|DUA LIPA
|WARNER RECORDS
|96
|30
|36
|LEGACY
|DAVID BOWIE
|PARLOPHONE
|272
|25
|37
|CERTIFIED LOVER BOY
|DRAKE
|OVO/REPUBLIC RECORDS
|21
|31
|38
|DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT
|LEWIS CAPALDI
|EMI
|141
|33
|39
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|EPIC
|748
|36
|40
|I WILL ALWAYS LOVE YOU - THE BEST OF
|WHITNEY HOUSTON
|ARISTA
|37