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Years & Years lead Yard Act in close albums race

January 26th 2022 at 6:00PM
Years & Years lead Yard Act in close albums race

The Official Charts Company Midweek Sales Flash is in, and there’s a close battle at the top of the albums chart.

Years & Years lead the way at the moment, with 14,650 sales for Night Call, Olly Alexander’s first release since turning the project into a solo endeavour. Physical sales account for 11,322 units. Yard Act, newly signed to Island, have 13,255 sales for their debut album The Overload, with 12,351 coming from physical. Meat Loaf has two albums in the Top 5. Bat Out Of Hell (10,884 sales) and Hits Out Of Hell (6,813 sales) at Nos 3 and 4, with Ed Sheeran’s = at No.5 on 6,293 sales.

In the singles chart the cast of Encanto are at No.1 with We Don’t Talk About Bruno (35,047 sales), with Fireboy DML & Ed Sheeran’s Peru (29,523 sales) and Gayle’s Abcdefu (24,437 sales) in the Top 3. Jessica Darrow’s Surface Pressure (21,784 sales) is at No.4 and Adele’s Easy On Me (21,004 sales) is at No.5. Meat Loaf’s Bat Out Of Hell is at No.17 with 12,244 sales so far this week.

You can view the full Top 40 singles and albums charts below.

SINGLES:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS
1 1 WE DON'T TALK ABOUT BRUNO GAITAN/CASTILLO/ADASSA/FELIZ WALT DISNEY 5
4 2 PERU FIREBOY DML & ED SHEERAN ISLAND/YBNL NATION/EMPIRE 7
2 3 ABCDEFU GAYLE ATLANTIC 11
5 4 SURFACE PRESSURE JESSICA DARROW WALT DISNEY 5
3 5 EASY ON ME ADELE COLUMBIA 15
6 6 SEVENTEEN GOING UNDER SAM FENDER POLYDOR 28
11 7 WHERE ARE YOU NOW LOST FREQUENCIES/CALUM SCOTT INSANITY 16
15 8 THE FAMILY MADRIGAL STEPHANIE BEATRIZ/OLGA MEREDIZ WALT DISNEY 4
8 9 OVERSEAS D-BLOCK EUROPE FT CENTRAL CEE D-BLOCK EUROPE 10
7 10 FINGERS CROSSED LAUREN SPENCER-SMITH LAUREN SPENCER-SMITH 4
NEW 11 PUMP 101 DIGGA D/STILL BRICKIN' CGM/EGA 1
9 12 COMING FOR YOU SWITCHOTR FT A1 & J1 ROBOTS & HUMANS 13
17 13 MAKE ME FEEL GOOD BELTERS ONLY FT JAZZY POLYDOR 4
10 14 FLOWERS (SAY MY NAME) ARRDEE ISLAND 12
14 15 OVERPASS GRAFFITI ED SHEERAN ASYLUM 13
13 16 DO IT TO IT ACRAZE FT CHERISH THRIVE MUSIC 13
NEW 17 BAT OUT OF HELL MEAT LOAF EPIC 2
19 18 DOWN UNDER LUUDE FT COLIN HAY SWEAT IT OUT 4
16 19 SHIVERS ED SHEERAN ASYLUM 20
26 20 PACKS AND POTIONS HAZEY COLUMBIA 2
18 21 OH MY GOD ADELE COLUMBIA 10
20 22 ENEMY IMAGINE DRAGONS/JID/LEAGUE OF INTERSCOPE 11
23 23 COLD HEART ELTON JOHN & DUA LIPA EMI/WARNER RECORDS 24
21 24 MAKE YOU SMILE D-BLOCK EUROPE FT AJ TRACEY D-BLOCK EUROPE 8
12 25 SACRIFICE WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 3
25 26 GHOST JUSTIN BIEBER DEF JAM 16
NEW 27 I'D DO ANYTHING FOR LOVE (BUT I WON'T DO MEAT LOAF VIRGIN 1
24 28 BAD HABITS ED SHEERAN ASYLUM 27
22 29 I WISH JOEL CORRY FT MABEL ASYLUM 13
27 30 TELL ME SOMETHING GOOD EWAN MCVICAR MINISTRY OF SOUND/TRICK 20
41 31 SWEET TALKER YEARS & YEARS/GALANTIS POLYDOR 5
28 32 BETTER DAYS DERMOT KENNEDY ISLAND 25
30 33 MY UNIVERSE COLDPLAY & BTS PARLOPHONE 16
37 34 PUSHIN P GUNNA/FUTURE/YOUNG THUG 300 ENTERTAINMENT 3
31 35 I DRINK WINE ADELE COLUMBIA 10
NEW 36 TWO OUT OF THREE AIN'T BAD MEAT LOAF EPIC 1
35 37 THE MOTTO TIESTO & AVA MAX ATLANTIC 8
34 38 HEAT WAVES GLASS ANIMALS POLYDOR 63
36 39 ALONE WITH YOU ARZ CAPITOL/EGA 22
29 40 TAKE MY BREATH WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 21

ALBUMS:

LW POSN POSN TITLE ARTIST LABEL WKS
NEW 1 NIGHT CALL YEARS & YEARS POLYDOR 1
NEW 2 THE OVERLOAD YARD ACT ISLAND 1
NEW 3 BAT OUT OF HELL MEAT LOAF EPIC 309
NEW 4 HITS OUT OF HELL MEAT LOAF SONY MUSIC 126
2 5 = ED SHEERAN ASYLUM 13
3 6 30 ADELE COLUMBIA 10
NEW 7 THE GODS WE CAN TOUCH AURORA UCJ 1
NEW 8 WORLD I UNDERSTAND SHERLOCKS TEDDYBOY 1
4 9 DAWN FM WEEKND ISLAND 3
NEW 10 CHANGE THE SHOW MILES KANE BMG 1
NEW 11 BLOOR STREET KIEFER SUTHERLAND COOKING VINYL 1
8 12 BETWEEN US LITTLE MIX RCA 11
9 13 SOUR OLIVIA RODRIGO GEFFEN 36
NEW 14 BAT OUT OF HELL 2 - BACK INTO HELL MEAT LOAF VIRGIN 90
NEW 15 TRAVELLING WITHOUT MOVING JAMIROQUAI SONY MUSIC CG 146
12 16 DIVIDE ED SHEERAN ASYLUM 256
10 17 THE HIGHLIGHTS WEEKND REPUBLIC RECORDS/XO 51
13 18 50 YEARS - DON'T STOP FLEETWOOD MAC RHINO 167
11 19 HOME ALONE 2 D-BLOCK EUROPE D-BLOCK EUROPE 10
15 20 DIAMONDS ELTON JOHN MERCURY/UMC 220
NEW 21 UNDERWATER LUDOVICO EINAUDI DECCA 1
14 22 CURTAIN CALL - THE HITS EMINEM INTERSCOPE 703
17 23 GREATEST HITS QUEEN EMI 1019
16 24 PLANET HER DOJA CAT MINISTRY OF SOUND 31
7 25 DS4EVER GUNNA 300 ENTERTAINMENT 3
19 26 GOLD - GREATEST HITS ABBA POLYDOR 1349
20 27 VOYAGE ABBA POLAR 12
29 28 RUMOURS FLEETWOOD MAC RHINO/WARNER RECORDS 716
24 29 AM ARCTIC MONKEYS DOMINO RECORDINGS 438
22 30 25 ADELE XL RECORDINGS 314
21 31 RED (TAYLOR'S VERSION) TAYLOR SWIFT EMI 11
37 32 FINE LINE HARRY STYLES COLUMBIA 112
23 33 TIME FLIES - 1994-2009 OASIS BIG BROTHER 564
28 34 1 BEATLES APPLE CORPS 724
26 35 FUTURE NOSTALGIA DUA LIPA WARNER RECORDS 96
30 36 LEGACY DAVID BOWIE PARLOPHONE 272
25 37 CERTIFIED LOVER BOY DRAKE OVO/REPUBLIC RECORDS 21
31 38 DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT LEWIS CAPALDI EMI 141
33 39 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON EPIC 748
36 40 I WILL ALWAYS LOVE YOU - THE BEST OF WHITNEY HOUSTON ARISTA 37


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